عودة منتظرة وثلاثي ناري… ماذا يُحضَّر في تركيا؟

دبي - فريق التحرير: تستعد وكالة ترويج وتطوير السياحة التركية (TGA) لإطلاق عمل فني جديد ضمن حملتها العالمية الشهيرة “Go Türkiye”، يجمع نخبة من أبرز نجوم الدراما التركية، بهدف تسليط الضوء على الوجهات السياحية الساحرة في البلاد.

في التفاصيل، أفادت تقارير صحفية أن النجوم مراد يلدريم وفخرية أفجين وسيديف أفجي قد وقّعوا رسمياً للمشاركة في بطولة فيلم قصير (ميني دراما) يروّج للمعالم السياحية التركية. ويأتي هذا التعاون ضمن استراتيجية الوكالة للاستعانة بنجوم الصف الأول الذين يحظون بشعبية واسعة عالمياً، ليكونوا سفراء للسياحة الوطنية.

ويُعد هذا المشروع اللقاء الفني الأول الذي يجمع بين مراد يلدريم وفخرية أفجين منذ فيلمهما الرومانسي الشهير “الحب الأبدي” الذي عُرض عام ٢٠١٧، وهو ما أثار حماسة الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي فور تسريب الخبر.

وقد أُسندت مهمة الإنتاج إلى شركة NTC Medya المعروفة بإنتاجاتها الضخمة، فيما يتولى المخرج سميح باغجي قيادة العمل، بينما صاغت السيناريو الكاتبة يكتا تورون.

سيركّز الفيلم في هذه النسخة على إبراز جمال الطبيعة والمرافق السياحية في منطقتي غوجيك وبودروم، اللتين تُعدّان من أرقى الوجهات الساحلية في تركيا.

ومن المقرّر أن يبدأ طاقم العمل عمليات التصوير في النصف الأول من شهر مايو المقبل، تمهيداً لعرض الفيلم عبر المنصات الرقمية العالمية والقنوات التلفزيونية، كجزء من الحملة الترويجية للموسم السياحي الحالي.