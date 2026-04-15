بالفيديو- أحمد جمال يطرح “مش هلومه”.. جرعة شجن تلامس قلب الجمهور

دبي - فريق التحرير: ​طرح الفنان المصري، أحمد جمال، أحدث أعماله الغنائية بعنوان “مش هلومه”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب” وكافة المنصات الموسيقية.

​تأتي الأغنية في قالب موسيقي هادئ وحزين، يعتمد على الكلمات المؤثرة التي تعبر عن خيبة الأمل وعزة النفس عند الفراق من كلمات كوثر حجازي، ​ألحان أحمد جمال، توزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

وقد اختار أحمد جمال أن يقدّم الأغنية لجمهوره على طريقة “الليريك فيديو” ​وفور صدور الأغنية، تلقت إشادات كبيرة واسعة من قبل المتابعين والجمهور عبر منصّات التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على إحساس أحمد جمال العالي في الأداء واختياره لهذا النمط الموسيقي الذي يبرز جمال صوته وقدرته على تجسيد المشاعر الحزينة بصدق.

​يُذكر أن الأغنية تتناول فكرة الندم الذي سيلاحق الطرف الآخر بعد الفراق، وهو ما جسدته كلمات الأغنية التي تقول :” مش هلومه مش هعاتبه.. حاله لو دلوقتي عاجبه.. بكره جاي يكسرله قلبه.. و يجي يسأل احنا فين .. سيبته و الايام تعلم …لما يعقل بكره يندم..بكره.. يرجع لما يفهم ..انه بعدى عايش حزين .. و اللي قلنا عليه كويس .. كان كويس انه غاب.. واللي مش عارف يميز .. مش هيفهم فى العتاب”.