شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جزر قبالة سواحل نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم، جزر كيرماديك قبالة سواحل نيوزيلندا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 34.8 كيلومتر، فيما لم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.