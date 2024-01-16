السعودية وعمان يبحثان شئون الحج لتحسين خدمة ضيوف الرحمن

ياسر رشاد - القاهرة - يناقش وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي، مع وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، القضايا ذات الاهتمام المشترك، وما تقوم به وزارة الحج والعمرة بالمملكة، من أدوار خاصة في موسم الحج.

كما أشاد وزير الداخلية العماني - خلال اللقاء الذي جرى في مكتبه اليوم، الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء العمانية - بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وحرصها على تسخير الإمكانات في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

وكان وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي قد استقبل استقبل بمكتبه في ديوان عام الوزارة اليوم معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

جرى خلال المقابلة التطرق إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك، وما تقوم به وزارة الحج والعمرة بالمملكة من أدوار خاصة في موسم الحج، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة وحرصها على تسخير الإمكانات في خدمة حجاج بيت الله الحرام.

حضر المقابلة الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، و المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية، كما حضرها من الجانب السعودي الوزير المفوض يوسف بن محمد العودة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى سلطنة عُمان والوفد المرافق للدكتور الضيف.