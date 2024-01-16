تعزيزات عسكرية بـ3 دول تحسبًا لهجوم كوري محتمل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، عن التزامهم بتعزيز التعاون الأمني؛ للدفاع ضد التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية، وذلك عقب نجاح أحدث تجارب الأخيرة لصاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت، متوسط المدى ويعمل بالوقود الصلب.

ووفقًا لما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، في مكالمة ثلاثية بين نائبة الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية جونج باك وممثل كوريا الجنوبية الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية كيم جون ومدير عام مكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية نامازو هيرويوكي.

وتبادل المسؤولون تقييمات الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها كوريا الشمالية، وأكدوا مجددًا أنهم سيواصلون التنسيق الوثيق لاستجاباتهم على المدى القريب والطويل، بما في ذلك في الأمم المتحدة ومع الحلفاء والشركاء.

وأدان كبار المسؤولين الثلاثة بشدة إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب لانتهاكه العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وشددت الأطراف الثلاثة على أن مثل هذه الأعمال خطيرة وغير مسؤولة وتؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن الإقليمي والدولي.