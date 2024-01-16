12 فنانًا في الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

انطلقت اليوم فعاليات الدورة 28 لسمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وتضم الفعالية نخبة من أمهر نحاتي مصر والعالم على خامة الجرانيت الأسوانى، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل .

وقال الدكتور وليد قانوش، إنه جرى اختيار الفنان أكرم المجدوب قوميسير عام للسيمبوزيوم، بعدما جرى مناقشة وتقييم الأعمال المقدمة من الفنانين لاختيار أنسبها من حيث القيمة الفنية ومدى ملائمتها مع طبيعة ومستوى الأعمال التي أنتجها السيمبوزيوم على مدار دوراته السابقة.

وأضاف الفنان أكرم المجدوب قوميسير عام للسيمبوزيوم، أنه يشارك في دورة هذا العام مجموعة من الفنانين المصريين وهم:"ماجد ميخائيل، زينب صبحى، تريز أنطوان، شروق هلال وعلا موسى".

ومن شباب فنانى النحت، يشارك في ورشة السيمبوزيوم الفنانين"منة عبد الرازق، ميرنا إسحاق، نيفين خفاجي"

ومن فناني العالم يشارك:"خوسيه كارلوس من اسبانيا، ميخائيل سوبوليف روسيا، شيان سيهوا، الصين، وفيكتور كوباكز، بولندا ".