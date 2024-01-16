نتنياهو يعلن موعد عودة المستوطنين لمنازلهم بغلاف غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن عودة السكان لمستوطنات غلاف غزة ليست ممكنة قبل تحقيق النصر على حماس.

وجاء ذلك خلال اجتماعه اليوم برؤوساء بلديات غلاف غزة للبت في موضوع عودة الحياة لطبيعتها بحسب قناة العربية.

وكان قد انتقد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا،” أفيجدور ليبرمان، يوم الأحد، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلا إن هذه ليست هي الطريقة الصحيحة التي تدار بها الحرب والتي تهزم بها حماس.

فيما كتب ليبرمان على حسابه عبر منصة “إكس”، أن "الصور التي خرجت في الأيام الأخيرة من غزة تظهر ضباط شرطة حماس الذين عادوا إلى حياتهم الروتينية في حي الرمال الفاخر في غزة، الحي النابض بالحياة".

وأضاف ليبرمان: "الأسواق في جباليا تمتلئ بالناس الذين يشترون من كل شيء، ومستشفى الشفاء الذي عاد إلى العمل بكامل طاقته بما في ذلك العمليات الجراحية، هي صور مزعجة بشكل خاص على خلفية عشرات الآلاف من سكان مستوطنات غلاف غزة الذين ما زالوا بعيدين جدًا عن العودة إلى حياتهم الطبيعية ومتناثرين في جميع أنحاء البلاد".

وتابع: "هذه ليست الطريقة التي تدير بها الحرب، وليست هذه هي الطريقة التي تهزم بها حماس".

من ناحية أخرى أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في تصريحات سابقة، أن الإسرائيليين الذي يعيشون في مستوطنات غلاف غزة وتم ترحيلهم بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر سيتمكنون من العودة إلى المنازلهم قريبا.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان بالفيديو بعد جولة في كيبوتس دوروت بالقرب من حدود غزة في جنوب إسرائيل، إن المستوطنين الإسرائيليين سيتمكنون من العودة إلى المنازل الواقعة على بعد 4 إلى 7 كيلومترات شمال قطاع غزة، وسيكونون قادرين على بدء عودة تدريجية في المستقبل القريب.

وأضاف جالانت إن العودة ستبدأ بالمستوطنات البعيدة، ثم تنتقل بعد ذلك إلى جميع المستوطنات المتبقية، لافتا إلى أن القوات الإسرائيلية "تعرف مهمتها، حتى تعود الحياة هنا في مجتمعاتنا الجنوبية إلى مجراها".

وعلى جانب آخر، كان رئيس مجلس استيطاني بجنوب إسرائيل، اتهم حكومة بنيامين نتنياهو برشوة المستوطنين بتقديم منح مالية، مقابل العودة إلى مستوطنات غلاف غزة، التي لا تزال تتعرض لقصف صاروخي من القطاع.