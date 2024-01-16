اعرف شروط وظائف الأحوال المدنية السعودية لعام 1445

ياسر رشاد - القاهرة - بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الثلاثاء، عن الأحوال المدنية للنساء في السعودية، بعدما أعلنت الوزارة عن وظائف شاغرة للنساء الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتستعرض "بوابة الخليج 365"، خطوات التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء في المملكة العربية السعودية والشروط المطلوبة للتسجيل.

كيفية التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء

للراغبين في التقديم علي وظائف الأحوال المدنية يمكنكم اتباع الخطوات التالية:

أولًا عليك أن تقوم بزيارة الرابط الخاص بموقع أبشر توظيف التابع لوزارة الداخلية.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة التوظيف الخاصة بالوظيفة.

من هنا عليك أن تحدد إعلانات التوظيف.

ثم قم بالنقر على أيقونة إرسال.

إلى جانب ذلك عليك أن تقوم باختيار الوظائف المتاحة للمرأة في الأحوال المدنية.

ثم توجه بالنقر على إجراءات الحالة.

وعليك أن تقوم بقبول جميع الشروط المقدمة.

خطوات التقديم على وظائف الأحوال المدنية للنساء

ثم يتعين على المتقدمين لوظائف حراسة المكاتب للنساء في الأحوال المدنية، إدخال جميع البيانات المطلوبة بعناية فائقة، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية والجنس وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية وتفاصيل وظيفة الزوج.

بعد ذلك يجب عليك الضغط على أيقونة موافق للانتقال إلى الصفحة الشاملة لمعلومات المتقدم للتوظيف.

وعليهم النقر على الصفحة التالية لتقديم تفاصيل رغباتهم الوظيفية الأولى والثانية والثالثة.

يجب على المتقدم إدخال كافة بياناتها بعناية والتأكد من دقة البيانات المدخلة في حالة المؤهلات العلمية والدورات التدريبية.

في النهاية وبعد التأكيد سيظهر رقم الطلب والذي يجب طباعته للمتابعة.

الشروط الواجب توافرها في وظائف الأحوال المدنية

ومن أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لوظائف الأحوال المدنية للنساء في السعودية هي كما يلي:

من أهم المعايير الواجب توافرها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

من الشروط أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و40 عامًا.

إلى جانب ذلك يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

لا بد من أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بعقوبة قانونية أو بجريمة مخلة بالشرف والأمانة.

بالإضافة إلى ذلك أن يتمتع المتقدم بصحة جيدة.