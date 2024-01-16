إحصائية صادمة لوفيات الملاريا في الكونغو بعام 2023

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية أن ما لا يقل عن 1583 شخصا توفوا العام الماضي 2023 متأثرين بإصابتهم بالملاريا في مدينة كينشاسا.

وأوضحت وزارة الصحة الإقليمية لمقاطعة كينشاسا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن "النشرة الوبائية الأخيرة لعام 2023 للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا كشفت حالات الإصابة والوفاة بالملاريا في مدينة كينشاسا زادت بنسبة 50%".

وأعربت ليدي نيمبا ليمبا، مسئولة الصحة في مقاطعة كينشاسا، عن أملها في أن تتمكن حكومة المقاطعة من توزيع الناموسيات على سكانها من أجل الحد من الإصابات والوفيات.

ودعت سكان كينشاسا إلى النوم تحت ناموسيات مُشبعة بالمبيدات الحشرية للوقاية من الناموس الناقل للملاريا في منازلهم.

واعترفت بأن "حكومة مقاطعة كينشاسا لا يمكنها بمفردها القيام بذلك؛ حيث يتعين إشراك وسائل الإعلام من أجل توعية السكان وتشجيعهم على القيام بذلك".

وأشارت إلى أن فرق المتابعة المجتمعية ستمر على المنازل من أجل حصر عدد المواطنين وتوزيع الناموسيات عليهم، مناشدة المواطنين بمعاونة فرق المتابعة المجتمعية.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد تعرض حوالي نصف سكان العالم لخطر الإصابة بالملاريا في عام 2021، ووصل عدد حالات الإصابة بالملاريا 247 مليون حالة على مستوى العالم. بينما بلغ العدد التقديري لحالات الوفاة الناجمة عن الملاريا 619 ألف حالة وفاة في عام 2021.

وتعد الملاريا مرض يهدد الحياة وينتقل إلى البشر عن طريق بعض أنواع البعوض. وتنتشر الملاريا بشكل أساسي في الدول ذات المناخ الاستوائي ولا تنتقل عن طريق العدوى من شخص لآخر.