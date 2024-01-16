جيش الاحتلال ينسف مزيدًا من المنازل وسط خان يونس جنوب غزة

ياسر رشاد - القاهرة - نسف جيش الاحتلال الإسرائيلي مزيدًا من المنازل وسط خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

كما أفاد الإعلام الفلسطيني، بوقوع مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف محافظات الضفة الغربية.

ورغم آلياته العسكرية، يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر غير مسبوقة في قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، خصوصا في خان يونس، إذ أعلنت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، استهداف دبابتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجرافة عسكرية، والاشتباك مع قوة راجلة من جنوب مدينة خان يونس.

كما أعلنت فصائل فلسطينية، مساء أمس الإثنين، أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية، تقدمت صوب فتحة نفق بشرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واضطر جيش الاحتلال لسحب الفرقة "36" من قطاع غزة، بينهم فرقة "جولاني"، وإبقاء 3 فرق قتالية فقط في القطاع. أمس الإثنين.

وأعلن الاحتلال أمس الأحد، أنه تم إجلاء 970 عسكريًا مصابًا بواسطة المروحيات، إضافة إلى إجلاء نحو 1700 آخرين بسيارات الإسعاف، من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكشف تقرير لموقع "واللا" العبري، عن إصابة نحو 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات شديدة، متوقعًا أن يرتفع هذا العدد إلى 30 ألف حالة، خلال التوغل البري الإسرائيلي في قطاع غزة.