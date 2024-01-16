خنق زوجته بـ"إيشارب".. تأجيل محاكمة مزارع في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مزارع، لاتهامه بقتل زوجته خنقًا بـ "إيشارب" داخل الشقة سكنهما بمنطقة الإصلاح، لجلسة دور الانعقاد في شهر فبراير المقبل.

ترجع أحداث القضية رقم 10028 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما ورد بلاغ إلى قسم الشرطة، يفيد قتل المتهم لزوجته المجني عليها داخل الشقة سكنهما بمنطقة الإصلاح.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، إنهاء المتهم "ت.خ.ش" مزارع، حياة زوجته المجني عليها "ن.م.م" ربة منزل، مستخدمًا في ذلك "إيشارب" خاص بها حتى أزهق روحها.

ألقي القبض على المتهم واعترف في التحقيقات بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثالث، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.