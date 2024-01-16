ضربات أربيل تسحب سفير العراق من طهران

احتجت العراق على إيران لتعديها على شمالها، حيث أطلقت إيران ضربات في وقت متأخر بالقرب من مجمع القنصلية الأمريكية المترامي الأطراف في أربيل، مقر المنطقة الكردية شبه المستقلة في شمال العراق، وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إنه أطلق أربعة صواريخ خيبر على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب بسوريا و11 صاروخا باليستيا دقيقا على المنطقة الكردية في شمال العراق، حيث قال إنه أصاب مركزا «للموساد» وكالة المخابرات الإسرائيلية. ونفى المسؤولون العراقيون أن يكون للمبنى علاقة بالموساد.

لذا استدعت وزارة الخارجية العراقية سفيره من طهران للتشاور واستدعى القائم بالأعمال الإيراني في بغداد احتجاجا على الضربات الإيرانية على شمال العراق والتي أسفرت عن مقتل عدة مدنيين.

انتهاك صارخ

وقالت الوزارة في بيان إن الهجوم الإيراني يعد «انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية العراق، ويتناقض بشدة مع مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي، ويهدد أمن المنطقة».

وقال مسرور بارزاني، رئيس وزراء المنطقة الكردية، في مؤتمر صحفي في دافوس، حيث كان يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي «لا يوجد سبب لهذه الهجمات ولا يوجد أي عذر». «لا ينبغي أن تبقى هذه الهجمات دون رد».

وجاءت هذه الضربات في وقت يشهد تصاعد التوترات في المنطقة ومخاوف من امتداد الحرب الدائرة في غزة على نطاق أوسع.

وجاءت أيضًا بعد أن أعلن تنظيم داعش مسؤوليته في وقت سابق من هذا الشهر عن تفجيرين انتحاريين استهدفا إحياء ذكرى جنرال إيراني قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار عام 2020. وأدى الهجوم الذي وقع في كرمان إلى مقتل ما لا يقل عن 84 شخصًا وإصابة 284 آخرين خلال حفل تكريم الجنرال في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

إدانة الهجوم

وأدى الهجوم في أربيل إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم بشراو دزاي، وهو رجل أعمال محلي بارز يمتلك محفظة تشمل شركات العقارات والخدمات الأمنية، إلى جانب أفراد من عائلته. وأدانت الولايات المتحدة ما وصفه المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميللر بـ«الضربات الصاروخية المتهورة التي تشنها إيران». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان إن الضربات في العراق وسوريا «تتماشى مع الدفاع الحازم عن سيادة البلاد وأمنها، ومكافحة الإرهاب، وجزء من عقوبة الجمهورية الإسلامية ضد أولئك الذين يهددون أمن البلاد».

وقال إن إيران «حددت في عملية دقيقة ومحددة مقرات المجرمين واستهدفتهم بقذائف دقيقة ودقيقة التوجيه».

وتجمع بضع مئات من المتظاهرين في أربيل للاحتجاج على الهجمات.