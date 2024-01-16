كوريا الشمالية : لاتصالح مع الجنوب

ذكر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أن بلاده لن تسعى بعد الآن إلى المصالحة مع كوريا الجنوبية، ودعا إلى إعادة كتابة دستور كوريا الشمالية لإلغاء فكرة الدولة المشتركة بين الدول المقسمة بسبب الحرب، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة التاريخية لتجاهل السعي المستمر منذ عقود من أجل التوحيد السلمي، والذي كان قائمًا على الشعور بالتجانس الوطني الذي تتقاسمه الكوريتان، وسط توترات متصاعدة، حيث تأثرت وتيرة تطوير أسلحة كيم والتدريبات العسكرية التي تجريها كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، وقد تكثفت في المعاملة بالمثل.

ويقول بعض الخبراء إن كيم ربما يهدف إلى تقليص صوت كوريا الجنوبية في مسائل الأمن الإقليمي، والتعبير بشكل أكثر وضوحًا عن أنه سيسعى إلى التعامل مباشرة مع الولايات المتحدة بشأن المواجهة النووية، التي تعمقت وسط خلافات حول العقوبات الصارمة التي تقودها الولايات المتحدة بسبب سياسته.

برنامج الأسلحة النووية المتزايد

كما أن إعلان الجنوب كخصم دائم، وليس كشريك محتمل للمصالحة، يمكن أن يكون أيضًا جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين مصداقية عقيدة كيم النووية التصعيدية، والتي تسمح للجيش بشن هجمات نووية استباقية ضد الخصوم إذا رأى القيادة في بيونج يانج.