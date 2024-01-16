حماس تؤكد مقتل رهينتين في غارات إسرائيلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شريط فيديو مصورا، أعلنت فيه امرأة رهينة أن رجلين كانت محتجزة معهما في غزة لقيا حتفهما. وقالت امرأة شابة إن الرجلين الرهينتين قتلا في غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، ويظهر في نهاية الفيديو جثة رجل مخضبة بالدماء.



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