صاروخ يستهدف قاعدة للمخابرات الغربية في سوريا

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وقال المرصد في بيان أمس «إن الصاروخ انطلق من منطقة خارج الحسكة، ويرجح أن مصدره المجموعات التابعة لإيران، حيث كان الهدف هو قاعدة عسكرية صغيرة تابعة للقوات الأمريكية والمخابرات الغربية تبعد عن سجن غويران عشرات الأمتار، وسقط الصاروخ بأطراف السجن من جهة القاعدة».
ووفق المرصد، عمدت القوات الأمريكية إلى إنزال العلم الأمريكي من هذه القاعدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة تحسبا لأي استهداف محتمل عليها.
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