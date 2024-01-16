صاروخ يستهدف قاعدة للمخابرات الغربية في سوريا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس بسقوط صاروخ قريبا من الجدار الخارجي لسجن غويران الذي يحوي نزلاء من قيادات وعناصر تنظيم داعش، بمدينة الحسكة في شمال شرق سوريا .

وقال المرصد في بيان أمس «إن الصاروخ انطلق من منطقة خارج الحسكة، ويرجح أن مصدره المجموعات التابعة لإيران، حيث كان الهدف هو قاعدة عسكرية صغيرة تابعة للقوات الأمريكية والمخابرات الغربية تبعد عن سجن غويران عشرات الأمتار، وسقط الصاروخ بأطراف السجن من جهة القاعدة».

ووفق المرصد، عمدت القوات الأمريكية إلى إنزال العلم الأمريكي من هذه القاعدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة تحسبا لأي استهداف محتمل عليها.