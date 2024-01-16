الأمم المتحدة تطلب من إيران وقف الاعتداءات الحوثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعه الدوري بشأن اليمن، لمناقشة آخر المستجدات العسكرية والسياسية، وفرص إرساء السلام في البلاد، في ظل استمرار التصعيد في البحر الأحمر والغارات الأمريكية البريطانية على أهداف حوثية.

وقال موقع الأمم المتحدة إن مجلس الأمن يبحث خلال جلسة مشاورات مغلقة جهود وفرص إرساء السلام في اليمن، مع ارتفاع حدة التصعيد بين جماعة الحوثي من جهة والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والبريطانية من جهة ثانية.

ويستمع أعضاء المجلس خلال جلسة المشاورات المغلقة إلى إحاطات من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانز غروندبرغ، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة اللواء مايكل بيري، وستتضمن إحاطة المبعوث الأممي نتائج لقاءاته الأخيرة مع الأطراف اليمنية والجهات الإقليمية الفاعلة في الصراع، التي تأتي ضمن جهوده لإرساء السلام في اليمن والتي زادت تعقيدا في الفترة الأخيرة مع وصول تأثيرات الصراع القائم في غزة.

وفي السياق أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن عن مباحثات مع إيران، بهدف وقف هجمات ميليشيات الحوثي في البحر الأحمر، وقال بيان مقتضب للبعثة الأممية في اليمن، إن المبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ أجرى اتصالا هاتفيا أمس، مع كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، وناقشا الحاجة إلى الحفاظ على بيئة مواتية للحوار البناء ولاستمرار في تضافر الدعم الإقليمي لجهود السلام في اليمن.

وفي وقت سابق دعا غروندبرغ أمريكا والحوثيين إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم سوء الأوضاع في اليمن، أو تصعيد التهديد على طرق التجارة البحرية، أو زيادة التوترات الإقليمية.

ويأتي الاجتماع الدوري لمجلس الأمن في ظل تطورات ساخنة على الساحة اليمنية، أبرزها مواصلة جماعة الحوثيين تنفيذ هجماتها على السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي، إضافة إلى قيام القوات الأمريكية والبريطانية بشن غارات في الداخل اليمني، ردا على هجمات الحوثية في البحر الأحمر، عقب صدور قرار من مجلس الأمن بشأنها.

إلى ذلك أعلنت شركة NYK الشحن اليابانية تعليق الملاحة عبر البحر الأحمر موقتا لجميع سفنها اعتبارا من أمس عقب الهجوم الحوثي.

وكانت شركات شحن عدة وعدد قليل من ناقلات الغاز الطبيعي المسال تتجنب المرور عبر الطريق التجاري الرئيسي بين الشرق والغرب في العالم، وذلك في أعقاب هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن تجارية في الطرف الجنوبي من البحر الأحمر.

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