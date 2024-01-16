199 جزائريا يقبعون في سجون تونس

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يأتي هذا الإحصاء بمناسبة جلسة عامة في البرلمان للمصادقة على اتفاقية قضائية بين البلدين، وردا على أسئلة النواب بشأن حقيقة أعداد الجزائريين الملاحقين لدى القضاء التونسي، والذي قدره بعض النواب بالمئات، لكن وزيرة العدل قالت، إن العدد لا يتجاوز 199 سجينا. كما أن التهم الموجهة اليهم موثقة.
وصادق البرلمان، أمس، على اتفاقية لتسليم المجرمين بين حكومتي البلدين. وقالت جفال إن الأسباب التي دفعت إلى إبرام اتفاقية ثنائية مع الجزائر، رغم وجود اتفاقيات دولية تتعلق بإجراءات التسليم، يعود إلى استخدام طرق التواصل الحديثة في تنفيذ الاتفاقيات، إضافة إلى إدراج الجرائم المستحدثة وبعض الآليات الجديدة، مثل التجريم والمصادرة.
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