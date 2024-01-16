11.7 مليون دولار منحة إماراتية لتوفير الغذاء لسكان غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، اليوم الثلاثاء، عن تقديم منحة بقيمة 43 مليون درهم (11.7 مليون دولار)، لتوفير الدعم الغذائي المباشر لسكان قطاع غزة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال اتفاقية أبرمتها مؤسسة المبادرات مع برنامج الأغذية العالمي، على هامش مشاركة الجانبين في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، وبموجب الاتفاقية ستقدم "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" المنحة لبرنامج الأغذية العالمي، حتى يتمكن من إطعام أكثر من مليون مستفيد في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

كما أبرمت مؤسسة المبادرات اتفاقية ثانية مع برنامج الأغذية العالمي من أجل تنفيذ مشاريع غذائية مستدامة في العالم وإيصال المساعدات الغذائية إلى أوسع شريحة ممكنة من الفئات الأشد فقرا، حيث وقع الاتفاقيتين الأمين العام للمؤسسة محمد القرقاوي، والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين.

وبذلك يصل إجمالي الدعم المقدم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" إلى برنامج الأغذية العالمي لدعم المجتمعات الأقل حظا في العالم إلى 230 مليون درهم (أكثر من 62.6 مليون دولار)، منذ بداية التعاون بين الطرفين عام 2021.