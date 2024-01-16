غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين 15 يناير 2024، إلى وقف "فوريّ" لإطلاق النار في قطاع غزة ، مشدّدا على أن الهجمات على غزة أدت إلى دمار واسع النطاق في القطاع، وعلى أن ليس هناك مبرر للعقاب الجماعي للسكان.

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي في نيويورك "نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها وتيسير الإفراج عن الرهائن، ولإخماد لهيب حرب أوسع نطاقًا".

وشدّد على أنّ "طول أمد الصراع في غزة سيزيد مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات".

وذكر غوتيريش أن "العمليات الإنسانية في غزة تتطلب مبادئ عامة كالأمن، وهناك عقبات للقيام بها في القطاع".

وأضاف: "نحتاج غلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة لنتمكن من توصيل المساعدات".

وقال غوتيريش إنه "منذ 7 أكتوبر قتل 152 من العاملين في الأمم المتحدة في قطاع غزة".

وطالب بزيادة الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفا: "لا يمكننا أن نرى ما يحدث في لبنان يحدث في غزة".

المصدر : وكالات