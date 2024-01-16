شكرا لقرائتكم خبر عن طريق العودة للبيت الأبيض.. ترامب يكتسح انتخابات الجمهوريين بولاية أيوا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حقق دونالد ترامب فوزا مدويا في أول انتخابات يجريها الحزب الجمهوري لاختيار مرشحه لخوض الانتخابات الرئاسية العام الجاري في ولاية أيوا.
فوز ترامب أكد هيمنته على الحزب في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ثالث ترشيح على التوالي وخوض مواجهة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس جاء في المركز الثاني بفارق كبير، وفقا لإحصاء شركة إديسون للأبحاث، متفوقا على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. ويتنافس الاثنان للظهور كبديل رئيسي لترامب.
وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (سوشيال تروث) "شكرا أيوا، أحبكم جميعًا".
وكان أكبر هامش انتصار للتجمع الحزبي الجمهوري في ولاية أيوا هو 12.8 نقطة مئوية لبوب دول في عام 1988.
وأنهى رجل الأعمال فيفيك راماسوامي حملته الرئاسية بعد حصوله على ما يقل قليلا عن ثمانية بالمئة من الأصوات وأعلن تأييده لترامب في خطاب ألقاه أمام أنصاره.
فوز ترامب أكد هيمنته على الحزب في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ثالث ترشيح على التوالي وخوض مواجهة ثانية مع الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس جاء في المركز الثاني بفارق كبير، وفقا لإحصاء شركة إديسون للأبحاث، متفوقا على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي. ويتنافس الاثنان للظهور كبديل رئيسي لترامب.
قدم محامو#ترامب اعتراضًا رسميًا إلى محكمة في ولاية مين الثلاثاء، ضد قرار كبير المشرفين على الانتخابات في الولاية#اليوم
للمزيد: https://t.co/GEDCOWl7Zh pic.twitter.com/QlQJG5DiHC— صحيفة اليوم (@alyaum)
قدم محامو #ترامب اعتراضًا رسميًا إلى محكمة في ولاية مين الثلاثاء، ضد قرار كبير المشرفين على الانتخابات في الولاية#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) January 3, 2024
للمزيد: https://t.co/GEDCOWl7Zh pic.twitter.com/QlQJG5DiHC
الحزب الجمهوريوكان ترامب على وشك الفوز بفارق غير مسبوق في منافسة الحزب الجمهوري في ولاية أيوا، مما يعزز حجته بأن ترشيحه أمر مفروغ منه نظرا لتقدمه الهائل في استطلاعات الرأي الوطنية على الرغم من أنه يواجه أربع لوائح اتهام جنائية.
وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي (سوشيال تروث) "شكرا أيوا، أحبكم جميعًا".
دونالد ترامبومع فرز ما يقرب من 90% من الأصوات، حصل ترامب على 50.9% بينما حصل ديسانتيس على 21.4% وهيلي على 19.0%، وفقا لإديسون.
وكان أكبر هامش انتصار للتجمع الحزبي الجمهوري في ولاية أيوا هو 12.8 نقطة مئوية لبوب دول في عام 1988.
وأنهى رجل الأعمال فيفيك راماسوامي حملته الرئاسية بعد حصوله على ما يقل قليلا عن ثمانية بالمئة من الأصوات وأعلن تأييده لترامب في خطاب ألقاه أمام أنصاره.