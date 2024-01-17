مصدر: أمريكا ستعيد تصنيف الحوثيين كمنظمة "إرهابية عالمية"

ياسر رشاد - القاهرة - توقع مسؤول أميركي أن تعلن إدارة الرئيس جو بايدن قريبا عن خطة لإعادة تصنيف الحوثيين على أنهم منظمة إرهابية عالمية.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي قوله، إنه من المتوقع أن تعلن إدارة بايدن عن خطط "لإعادة إدراج الحوثيين في اليمن على أنهم إرهابيون عالميون محددون بشكل خاص".

وتأتي هذه الخطوة على خلفية استمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر وتهديدها للملاحة الدولية.

وكان الرئيس الأميركي قد وصف الحوثيين يوم الجمعة الماضي بأنهم جماعة إرهابية.

وأكدت القيادة الوسطى الأميركية في بيان لها، أن واشنطن ستوجه ضربات للحوثيين طالما استمرت هجماتهم على الملاحة الدولية.

وأوضح البيان أن القوات الاميركية استهدفت ودمرت 4 صواريخ باليستية مضادة للسفن تابعة للحوثيين كانت تهدد سفنا مدنية وعسكرية.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان القيادة الوسطى ضبط شحنة أسلحة إيرانية تضمنت صواريخ باليستية ومكوناتها كانت في طريقها إلى الحوثيين باليمن، بالقرب من سواحل الصومال.

بدوره أكد منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، أن الحوثيين شنوا مؤخرا ضربات انتقامية، لم تكن أي منها فعالة.

وبيّن كيربي، أن تلك الهجمات كانت متوقعة من قبل الولايات المتحدة، لافتا إلى أنها كانت على مستوى أقل من السابق.

كما أضاف أن بلاده جاهزة للدفاع عن مصالحها وسفنها، ولا تريد توسيع رقعة الصراع، مشددا على أن الحوثيين لديهم الخيار لإيقاف تلك الهجمات.

