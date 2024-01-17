مستشار الأمن القومي الأميركي: المجتمع الدولي دخل حقبة جديدة

اشار مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك ‏سوليفان، أن "المجتمع الدولي دخل حقبة جديدة حيث اندلعت منافسة شرسة على زعامة وأحقية تحديد النظام العالمي".

ووعد خلال حديثه في منتدى "دافوس"، بأن "الولايات المتحدة، على عكس الثلاثينيات، لن تدخل في عزلة ذاتية وستضمن عدم تكرار التاريخ نفسه"، معتبرا اننا "اليوم سنعيش السنوات الأولى من حقبة جديدة، فالقوى الكبرى أصبحت أكثر ترابطا بكثير من أي وقت مضى في الحرب الباردة. لكننا أيضا في منافسة شرسة على نوع العالم الذي نريد بناءه".

وتابع: "إنني أؤمن إيمانا راسخا بأننا لن نحكم أبدا على تكرار الماضي. فالانتقال من حقبة إلى أخرى يأتي مصحوبا بالمسؤولية وفرصة الاختيار بحكمة أكبر".