شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 12 شخصًا بسبب فيضانات اجتاحت ريو دي جانيرو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 12 شخصًا مصرعهم إثر الفيضانات التي ضربت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية نهاية الأسبوع الماضي، حسب ما ذكرت اليوم سلطات الولاية، التي أعلنت أيضًا حالة الطوارئ بعدد من بلدات المنطقة.

وأضافت أنه تمت تعبئة نحو 2400 من عناصر الوقاية المدنية لتقديم المساعدة للمتضررين من هذه الأمطار الغزيرة التي سجلت نحو 200 ملم في ظرف 24 ساعة. إخلاء المنازل بسبب الأمطار بدوره أعلن حاكم الولاية، كلاوديو كاسترو، أن ما يقارب 600 شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم، مشيرًا إلى أنه من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا بسبب احتمال وجود مفقودين.

واستمر هطول الأمطار الغزيرة على مدى يومين تقريبًا، مما أدى إلى انتشار الدمار لاسيما شمال ريو دي جانيرو وفي عدة بلديات بالمنطقة، حيث تم تسجيل انهيارات أرضية وسقوط أشجار وارتفاع منسوب الأنهار.