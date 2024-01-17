انحياز أمريكي جديد للانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل الإعلام الإمريكية بأن مجلس الشيوخ الأمريكي، رفض مشروع قرار من شأنه أن يجبر وزارة الخارجية الأمريكية على إعداد تقرير في غضون 30 يوما؛ للتحقق، مما إذا كانت إسرائيل ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وآفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الأربعاء أن 54 من أعضاء مجلس الشيوخ صوتوا على رفض المشروع؛ ما يعني أنه لا يمكن المضي قدما في إقراره بالمجلس المؤلف من 100 عضو، وقد تم التصويت بناء على تحرك من قبل السيناتور بيرني ساندرز.

من جهة أخرى ، ذكر البيت الأبيض أنه يعارض القرار الذي كان من الممكن أن يمهد الطريق نحو فرض شروط على المساعدات الأمنية لإسرائيل.

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولي للانحياز الإمريكي.. فاستخدمت واشنطن الفيتو لمنع قرار تقدمت به دولة الإمارات ودعمته أكثر من 96 دولة بالأمم المتحدة، لإيقاف إطلاق النار، سبق ذلك في 18 أكتوبر، استخدام الولايات المتحدة الفيتو لعرقلة قرار تقدمت به البرازيل يطالب بـ "هدن إنسانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق".