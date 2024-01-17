شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب جزيرة سومباوا في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر اليوم, جزيرة سومباوا الإندونيسية.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا, أن مركز الزلزال كان على بعد 10 كيلومترات من منطقة بومبو الواقعة بالجزيرة، وعلى عمق 114 كيلومتراً.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء هذا الزلزال.