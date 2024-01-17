قتلى وجرحى جراء قصف لمسيّرة إسرائيلية في مخيّم طولكرم

قُتل أربعة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف طائرة مسيّرة للجيش الإسرائيلي، استهدف حارة التمام في مخيم طولكرم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.

ونقلت وكالة وفا عن شهود عيان من داخل المخيم قولهم إنّ "طائرة مسيرة استهدفت مجموعة من الشبان في حارة التمام داخل المخيم، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم وإصابة آخرين بجروح خطيرة".

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ طواقمه نقلت جثامين أربعة شهداء من داخل مخيم طولكرم جراء قصف إسرائيلي، إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وكانت القوات الاسرائيلية قد منعت مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين من المكان المستهدف.