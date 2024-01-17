مقتل شخص واصابة سبعة آخرين في تحطم مروحية في قرغيزستان

قتل شخص وأصيب سبعة آخرون في تحطم مروحية الجيش في القاعدة العسكرية في بشكيك عاصمة قرغيزستان. وجاء في بيان لوكالة الطيران الوطنية، "عند الساعة 10,55 بالتوقيت المحلي (الساعة 10,55 ت غ) تحطمت مروحية من طراز أم أي-8. قتل شخص وأصيب سبعة آخرون".

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