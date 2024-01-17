الجيش: توقيف 3 أشخاص في مخيم نهر البارد ومنطقة حي السلم

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، عن توقيف 3 أشخاص في مخيم نهر البارد- طرابلس ومنطقة حي السلم- الضاحية الجنوبية.

وفي التفاصيل، أوضحت في بيان أنّ "بتاريخ 15 /1 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مخيم نهر البارد – طرابلس الفلسطينيَّين (ح.ع.) و(إ.ع.) لإطلاقهما النار وحيازتهما أسلحة حربية، وضبطت في حوزة أحدهما رمانة يدوية".

وكشفت قيادة الجيش، أنّ "بتاريخ 16 /1 /2024، أوقفت دورية أخرى من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش في منطقة حي السلم – الضاحية الجنوبية المواطن (ح.ح.) المطلوب لارتكابه جرائم: إطلاق النار وترهيب المواطنين، الإتجار بالأسلحة، تعاطي المخدرات وترويجها، سرقة دراجات نارية وهواتف خلوية، افتعال إشكالات. كما ضبطت في حوزته بندقية حربية نوع كلاشنكوف، ومسدسًا وذخائر وأعتدة عسكرية ودراجة نارية مسروقة".

هذا، وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.