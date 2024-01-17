شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وإصابة 77 آخرين في انفجار هائل بجنوب نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخصان حتفهما وأصيب 77 آخرون، بعد انفجار هائل هز أكثر من 12 مبنى، في واحدة من أكبر المدن في نيجيريا، الليلة الماضية، طبقًا لما ذكره حاكم المدينة، اليوم الأربعاء، فيما يقوم عمال الإنقاذ بالحفر وسط الأنقاض، بحثًا عن ضحايا، يخشى أنهم محاصرون. دوي انفجار يتسبب في ذعر السكان وكان السكان في مدينة "أبادان" المكتظة بالسكان في ولاية "أويو" قد سمعوا دوي انفجار ضخم حوالي الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً، مما تسبب في حالة من الذعر، فيما فر الكثير من منازلهم، حسب موقع "افريكا نيوز" الإخباري اليوم الأربعاء.

وبحلول صباح اليوم الأربعاء، طوقت قوات الأمن المنطقة، بينما كانت الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد مع تكثيف جهود الإنقاذ.

