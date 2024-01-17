ماكرون يحذر إسرائيل من خطر على أمنها مع استمرار حرب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (ا ف ب)

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء من أنّ استمرار إسرائيل في شنّ عمليات عسكرية دقيقة بما يكفي في قطاع غزة يطرح "خطرًا على أمنها على المدى الطويل"، داعيًا مجددًا إلى وقف لإطلاق النار.

وأضاف ماكرون: "أقول ذلك لأنه يصبّ أمنيًا في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل بينما الاستمرار في شنّ عمليات كما تشنّ الآن يشكّل مخاطرة على المدى الطويل نظرًا لما يخلّفه في المنطقة برمّتها على أمن إسرائيل نفسها".

وتابع: "سنواصل المبادرات الدبلوماسية والقرارات والمناقشات للدعوة إلى وقف لإطلاق النار وسأستمر في التواصل الثنائي في محاولة للتوصل إليه بشكل ملموس".