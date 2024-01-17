257 ألف جنيه غرامات.. إغلاق 47 منشأة مخالفة في الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

واصلت أحياء الإسكندرية شن حملات مكبرة لتطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال التجارية وإزالة الإشغالات من حرم الطريق العام، فضلًا عن ضبط الأسعار بالأسواق بـ 7 أحياء على مدار أسبوع.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه جرى تحرير 211 إنذارًا و1439 محضرًا متنوعًا لمحال منشآت مخالفة ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات.

وأشار إلى إغلاق 47 منشأة ومحال مخالفة، بالإضافة إلى فرض 257 ألف جنيه غرامات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وأضاف المحافظ، أنه جرى التحفظ على عدد 4064 حالات إشغال متنوع، لافتًا إلى استمرار شن حملات لضبط المحال المخالفة على مستوى الأحياء على مدار اليوم.