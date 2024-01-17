سقوط تسلخات اسمنتية كبيرة من سقف مدرسة رسمية في طرابلس

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في طرابلس عن "سقوط تسلخات اسمنتية بطول 3 أمتار وعرض مترين ، من سقف احد ممرات الطبقة الاخيرة في مدرسة النموذج الرسمية الصبيان في طرابلس. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات .

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