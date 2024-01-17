من هو عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - خلال الساعات القليلة الماضية تصدر اسم السفير عبدالله اليحيا، محركات البحث، بعد صدور المرسوم الأميري، اليوم الأربعاء، بتعيينه وزيرًا لخارجية الكويت، خلفًا لـ الشيخ سالم الصباح.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز المعلومات عن السفير عبدالله اليحيا وزير الخارجية الجديد للكويت:

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ويسترن أوريغون الأمريكية.

شغل منصب سفير غير مقيم لدولة الكويت لدى جمهورية الباراغواي

شغل منصب سفير دولة الكويت لدى الأرجنتين عام 2018

شغل منصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية والمالية سبتمبر 2023.