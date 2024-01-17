قوة خاصة من الحرس الثوري الإيراني تصل الحدود الباكستانية

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أنباء عن وصول قوة خاصة مدرعة من الحرس الثوري الإيراني، إلى الحدود الإيرانية الباكستانية بعد اندلاع اشتباكات حدودية مع بعض الإرهابيين.

على جانب آخر، كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، أن اليمنيين أعدّوا خططاً لاستهداف القواعد الأميركية في المنطقة العربية.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الحوثيين إذا أوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر، فإن واشنطن ستدرس رفع هذا التصنيف.

على جانب آخر، كتائب القسام تقصف ثكنة "ليمان" العسكرية في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة، برشقةٍ صاروخيةٍ من 20 صاروخ انطلاقاً من جنوب لبنان، في سياق الرد على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة واغتيال القادة الشهداء وإخوانهم بالضاحية الجنوبية في لبنان.