انفجار قنبلة خارج مكتب شركة زيم للشحن الإسرائيلية في اليونان

ياسر رشاد - القاهرة - انفجار قنبلة خارج مكاتب شركة زيم للشحن الإسرائيلية في اليونان، واكتشافت السلطات كتابات مؤيدة للفلسطينيين في ساحة الشركة.

يذكر أن ماليزيا منعت شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" من الرسو في موانئها بأثر فوري، وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في بيان، إن "هذا المنع رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية"، في إشارة إلى عمليتها العسكرية في غزة.

على جانب آخر، قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن جنديين قتلا وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة.

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل الرقيب أول أوريا اومليك غوشن (21 عاما) من القدس، وهو مجند في لواء غولاني، وسقط خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وأكد الجيش مقتل الرائد احتياط أنور سرحان (درزي) يبلغ من العمر 26 عاما من حرفيش، وقتل في حادث سير عمليات بوسط البلاد، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم إلى 4.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اجتماعا غدا الخميس، لبحث الخلافات الداخلية بشأن سياسة إدارة الحرب على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الكابينيت الإسرائيلي سيجري مناقشة مهمة غدا لبحث الخلافات الداخلية وادعاءات الوزراء الإسرائيليين ضد سياسة إدارة الحرب في غزة.

وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.