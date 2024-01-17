غالانت: إذا لم يتم حل حماس فلن نتمكن من العيش في إسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، إنه إذا لم يتم حل حركة "حماس" بشكل كامل، فلن نتمكن من العيش في دولة إسرائيل.

وحسب وكالة سبوتنيك، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي مستمر في مواصلة الحرب على غزة حتى تفكيك قدرات حركة حماس، والاستمرار في هدف إعادة المحتجزين لدى الحركة في القطاع.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن بلاده ستواصل القتال حتى يتم إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في غزة، وتفكيك القدرات العسكرية لحماس وإبعادها عن السلطة في القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين إسرائيليين اثنين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة خلال المعارك في قطاع غزة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه قتل الرقيب أول أوريا اومليك غوشن (21 عاما) من القدس، وهو مجند في لواء غولاني، وسقط خلال المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

وأكد الجيش مقتل الرائد احتياط أنور سرحان (درزي) يبلغ من العمر 26 عاما من حرفيش، وقتل في حادث سير عمليات بوسط البلاد، ليرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم إلى 4.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" اجتماعا غدا الخميس، لبحث الخلافات الداخلية بشأن سياسة إدارة الحرب على قطاع غزة.

وذكرت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن الكابينيت الإسرائيلي سيجري مناقشة مهمة غدا لبحث الخلافات الداخلية وادعاءات الوزراء الإسرائيليين ضد سياسة إدارة الحرب في غزة.