استشهاد 9 فلسطينيين في استهداف مخيمين بالضفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد 9 فلسطينيين أمس في قصف إسرائيلي بالطائرات المسيرة استهدف مخيمين في الضفة الغربية.

وأكد الهلال الأحمر في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة «معا» الفلسطينية، أن طواقمه نقلت جثامين 4 شهداء، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال حارة التمام في مخيم طولكرم، إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في طولكرم».

ووفقا للوكالة، منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين من المكان المستهدف، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال حاصرت مكان القصف وانتشرت الدوريات الراجلة في محيطه.

