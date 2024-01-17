شكرا لقرائتكم خبر استشهاد 9 فلسطينيين في استهداف مخيمين بالضفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الهلال الأحمر في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة «معا» الفلسطينية، أن طواقمه نقلت جثامين 4 شهداء، جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال حارة التمام في مخيم طولكرم، إلى مستشفى الشهيد ثابت الحكومي في طولكرم».
ووفقا للوكالة، منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المخيم لنقل المصابين من المكان المستهدف، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال حاصرت مكان القصف وانتشرت الدوريات الراجلة في محيطه.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد 9 فلسطينيين في استهداف مخيمين بالضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.