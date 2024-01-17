معارك السودان تهدد أحد مواقع التراث العالمي

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وقالت «الشبكة الإقليمية للحقوق الثقافية» «إنها تدين دخول قوات الدعم السريع للمرة الثانية لموقعي النقعة والمصورات الأثري»، وأضافت في بيان «إن قوات الدعم السريع دخلت الموقع الأثري للمرة الثانية، بعدما كانت قد دخلته للمرة الأولى في الثالث من ديسمبر».
ويقع الموقع الأثري في ولاية نهر النيل في شمال البلاد، وأعلنت السلطات المحلية في الولاية أن قوات الدعم السريع «حاولت التسلل عبر منطقة النقعة والمصورات وقد تصدت لهم القوات الجوية»، مؤكدة عودة الهدوء إلى المنطقة.
وفي بيانها قالت «الشبكة الإقليمية للحقوق الثقافية» إن موقعي النقعة والمصورات يعتبران من أهم المواقع التاريخية المسجلة ضمن قائمة التراث العالمي في السودان، إذ يضمان تماثيل وآثارا ومزارات منذ الحقبة المروية (350 ق.م. حتى 350 م.)
وأكدت المنظمة الحقوقية نقلا عن «مصادر موثوقة وصور وفيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أن معركة حربية وقعت بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مما يعرض هذه المواقع للتخريب والدمار والنهب والسرقة».
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