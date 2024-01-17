شكرا لقرائتكم خبر منع طائرة إثيوبية من دخول إقليم صوماليلاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مدير عام هيئة الطيران المدني الصومالية، أحمد معلم، إن الحكومة رفضت دخول طائرة تقل مسؤولين إثيوبيين في طريقها إلى إقليم صوماليلاند الانفصالي.

وأضاف لوكالة بلومبيرج للأنباء، دون الكشف عن الركاب «رفضنا دخول طائرة إثيوبية تقل وفدا إثيوبيا رفيع المستوى في طريقها إلى هرجيسا» (عاصمة صوماليلاند).

ويسيطر الصومال على المجال الجوي لإقليم صوماليلاند التي تسعى للحصول على اعتراف دولي على أنها دولة ذات سيادة، حيث وافقت في الأول من يناير على منح إثيوبيا الحبيسة حق الوصول إلى سواحلها لمدة خ5 عقود.

وفي المقابل سوف يحصل الإقليم على حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية.