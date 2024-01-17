منع طائرة إثيوبية من دخول إقليم صوماليلاند

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وأضاف لوكالة بلومبيرج للأنباء، دون الكشف عن الركاب «رفضنا دخول طائرة إثيوبية تقل وفدا إثيوبيا رفيع المستوى في طريقها إلى هرجيسا» (عاصمة صوماليلاند).
ويسيطر الصومال على المجال الجوي لإقليم صوماليلاند التي تسعى للحصول على اعتراف دولي على أنها دولة ذات سيادة، حيث وافقت في الأول من يناير على منح إثيوبيا الحبيسة حق الوصول إلى سواحلها لمدة خ5 عقود.
وفي المقابل سوف يحصل الإقليم على حصة غير محددة في الخطوط الجوية الإثيوبية.
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