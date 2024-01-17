تعيين أول رئيسة للخطوط الجوية اليابانية

عينت الخطوط الجوية اليابانية ميتسوكو توتوري أول رئيسة لها بعد حادث تصادم بين إحدى طائراتها وطائرة لخفر السواحل مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وتعهدت توتوري – وهي حاليًا كبيرة المديرين التنفيذيين لشركة JAL وأول امرأة تتسلق الرتب من مضيفة طيران إلى الرئيس الجديد للشركة – في مؤتمر صحفي بالالتزام بالتزامها بسلامة الطيران وجعلها أولوية.

وستتولى منصبها في أبريل المقبل، لتحل محل رئيس الخطوط الجوية اليابانية ومديرها التنفيذي يوجي أكاساكا، الذي سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة الطيران خلفاً ليوشيهارو أويكي.

وجاء تعيين توتوري بعد أسبوعين من الحادث المميت الذي وقع في مطار هانيدا المزدحم بطوكيو والذي كان يُنظر إليه في الغالب على أنه نتيجة لخطأ بشري.

في الثاني من (يناير)، هبطت طائرة إيرباص A350-900 التابعة لشركة JAL وعلى متنها 379 راكبًا وطاقمًا خلف طائرة Bombardier Dash-8 الأصغر بكثير التابعة لخفر السواحل استعدادًا للإقلاع على نفس المدرج الساحلي. وأدى الحادث إلى اشتعال النيران في كلتا الطائرتين.

وتم إجلاء جميع ركاب الطائرة JAL بأمان خلال 18 دقيقة، لكن خمسة من طاقم الطائرة المكون من ستة أفراد لخفر السواحل لقوا حتفهم.