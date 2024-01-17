الحكومة توافق على خطابات تمويل مشروع الطاقة الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج "نُوفي" – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة"بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية؛ لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأضاف مجلس الوزراء، وفق بيان الأربعاء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن ذلك يأتي؛ بهدف إضافة 450 ميجا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

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