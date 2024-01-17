انت الان تتابع خبر في ميسان.. اعتقال ثلاثة متهمين بقتل مهندس زراعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن قائد شرطة محافظة ميسان اللواء علي حسن المياحي، الأربعاء، عن اعتقال ثلاثة متهمين بقتل مهندس زراعي.

وذكر المياحي في بيان، إنه "بناءً على عمليات التعقب والمتابعة الدقيقة من قبل رجالات قسم مكافحة الإجرام وبإشراف مدير القسم وبعد تحديد اماكن تواجد المتهمين وتحركاتهم وبناءً على مذكرة القبض الصادرة بحقهم خرجت قوة من القسم اعلاه بالاشتراك مع خلية الصقور الاستخبارية وفرقة الرد السريع وبعملية امنية تم من خلالها تبادل إطلاق النار مع المتهمين مما ادى إلى اصابة احدهم".

وأضاف "قامت القوة بمحاصرة المنطقة وضرب طوق امني مكنها من الاطاحة بهم واقتيادهم إلى مركز الاحتجاز الامني ونقل المصاب إلى احد المستشفيات".

وتابع أن "المتهمين مطلوبين وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي لارتكابهم جريمة قتل بتاريخ 16 نيسان 2022 بحق المهندس الزراعي طارق العبادي وسط ميسان"، مشيراً الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا".