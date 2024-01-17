شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط الثلوج يعطل حركة الحياة في بلدان أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى تساقط الثلوج في أوروبا إلى اغلاق المطارات وتعطل حركة المرور في أنحاء متعددة من القارة.

وأعلن مطار أوسلو اليوم الأربعاء، تعليق الملاحة الجوية جراء تساقط الثلوج الكثيفة التي تسببت في تعطيل حركة النقل في أنحاء إسكندينافيا.

وأصدر معهد الأرصاد النرويجي تحذيرات من ثلوج كثيفة ورياح في المنطقة المحيطة بالعاصمة أوسلو، فيما أُلغيت معظم رحلات الحافلات، وأُغلقت مسارات القطارات في مناطق واسعة من شرق النروج. أمطار جليدية وفي السويد المجاورة، أدت الثلوج الكثيفة إلى العديد من حوادث المرور في غرب وجنوب البلاد، ما تسبب في زحمة سير على العديد من الطرق الرئيسية.

وفي ألمانيا، أدت التحذيرات بشأن تساقط الثلوج بغزارة والأمطار الجليدية إلى إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة في مطار فرانكفورت، فيما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية.

كما حذر مطار ميونيخ من تعطل رحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، إذ ألغى 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة.