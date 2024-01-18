شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة 430.. محاكمة زعيم طائفة كينية فرض الجوع على أتباعه والان نبدء بالتفاصيل

مذبحة شاكاهولا

الدمام - شريف احمد - مثُل زعيم طائفة دينية تدعو إلى الجوع في كينيا، أمام محكمة في بلدة ماليندي الساحلية إلى جانب 30 من أقرب أتباعه بتهمة المسؤولية عن وفاة 430 شخصًا.وقبل بدء المحاكمة الفعلية، سيخضع زعيم الطائفة وأتباعه إلى فحص نفسي على مدار الأسبوعين المقبلين.وشددت السلطات الإجراءات الأمنية حول المحكمة يوم الأربعاء.وأعلن مكتب المدعي العام يوم الثلاثاء، توجيه اتهامات ضد إجمالي 95 شخصًا على صلة بما أُطلق عليه "مذبحة شاكاهولا".وستجري محاكمة زعيم الطائفة وأبرز أتباعه في ماليندي، فيما ستجري محاكمة أفراد الطائفة المتهمين بمخالفات أدنى في محكمتين أخريين.وفي الربيع الماضي، كشفت عمليات بحث أجراها أعضاء أسرة معنيون بالأمر، عن أن أعضاء الطائفة يفرضون صومًا صارمًا في منطقة الغابات المنعزلة شاكاهولا.وأفادت تقارير بأن زعيم الطائفة منع التواصل مع الأفراد خارج الطائفة، ومنع الأطفال من الذهاب إلى المدرسة والأشخاص من العمل، وعاش أتباع الطائفة في عزلة تامة.وعندما زار محققون المنطقة، عثروا على قبور جماعية وأتباع للطائفة يتضورون جوعًا.