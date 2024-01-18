شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: هزيمة أوكرانيا يعني مواجهة مؤكدة بين روسيا والناتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا لو انتصرت على روسيا، فسوف تندلع حرب بين حلف شمال الأطلسي وروسيا.

ولفت إلى أنه من الخطر تأخر الغرب في تقديم مساعدات لبلاده، التي تتصدى للهجوم الروسي على أراضيها قبل أكثر من عامين.

وقال زيلينسكي للصحفيين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري يوم الأربعاء، إن أزمة كبرى ستحدث في أوروبا كلها نتيجة التأخير.

وأضاف أن أوكرانيا ستواصل القتال، لكن من دون مساعدة مالية فستتمكن روسيا من الانتصار. غياب الدعم الغربي وقال زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضع في اعتباره الهجوم على حلف شمال الأطلسي، وإنه سيكون من النتائج المباشرة لغياب الدعم الغربي لبلاده حدوث إنهاك في ساحة المعركة في ظل نقص كبير في المدفعية.

وحذر من أن الدفاع الجوي سيكون أكثر ضعفًا نتيجة نقص الصواريخ، وسوف يسقط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وحذر زيلينسكي من أنه في حالة هزيمة أوكرانيا، فإن أوروبا لن تكون فقط مهددة بتدفقات جديدة من اللاجئين، بل ستتوقف أيضًا إمدادات الحبوب والكهرباء.

240 مليار يورو وتتصدى أوكرانيا، بدعم غربي، لغزو روسي لأراضيها منذ ما يقرب من عامين.

ووفقا لتقديرات معهد كايل للاقتصاد العالمي، فإن إجمالي المساعدات المقدمة لكييف تصل بالفعل إلي نحو 240 مليار يورو (260 مليار دولار).

لكن إرسال مساعدات جديدة بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة، الداعم الأكثر أهمية لأوكرانيا، متوقف حاليًا بسبب خلاف سياسي داخلي، وضعف التأييد من جانب بعض المحافظين الجمهوريين.

ولم يتمكن الاتحاد الأوروبي كذلك من إطلاق برنامج مساعدات مقرر لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو على مدى السنوات الأربع القادمة.