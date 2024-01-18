"Suyool": محفظة مالية إلكترونية لبنانية بمعايير أوروبية

منذ بداية الأزمة المالية الإقتصادية، في العام 2019، تبدلت الكثير من العادات التي كان قد عرفها اللبنانيون في معاملاتهم، أبرزها كان العودة إلى الإقتصاد النقدي، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر على مستوى الأفراد أو المؤسسات، خصوصاً بعد تراجع إستخدام البطاقات المصرفية، لكن اليوم بدأ المشهد بالتبدل تدريجياً، لا سيما مع بروز ما بات يُعرف بـ"المحافظ الإلكترونية".

في السنوات الماضية، كان الكثير من المواطنين يشكون سلبيات الإقتصاد النقدي، أي عدم القدرة على الدفع إلا "كاش"، لا سيما أن هذا الأمر يرفع من مخاطر السرقات التي قد يتعرضون لها، بالإضافة إلى إحتمال إضاعة الأموال التي يضطرون إلى حملها معهم خلال التسوق، والأمر نفسه ينطبق على الشركات، خصوصاً الكبرى منها، التي كانت قد عادت إلى الدفع نقداً إلى موظفيها، من دون تجاهل أيضاً التداعيات على المؤسسات التي كانت مجبرة على حصر التعامل بـ"الكاش".

تجربة كبيرة في السوق الأوروبي

"Suyool" واحدة من أهم المحافظ المالية الإلكترونية، التي كانت قد دخلت السوق اللبناني في الأشهر الماضية، بعد أن لمست "تعطش" اللبنانيين إلى هذا النوع من الحلول العملية، لا سيما أنها، على عكس غالبية المحافظ الأخرى، غير مرتبطة بأيّ مصرف.

في هذا السياق، يكشف المدير التنفيذي في "Suyool" الياس غريب، في حديث لـ"النشرة"، أن تجاوب المواطنين، خلال هذه الفترة القصيرة، كان أكبر من المتوقع، بحيث يلفت إلى أن هناك تجاوباً كبيراً من جانب الشركات والأفراد معاً، بسبب المميزات المتنوعة التي تقدمها "Suyool".

بالنسبة إلى "Suyool"، معايير المنافسة التي تركز عليها هي تلك الموجودة لدى المؤسسات العالمية، وهو ما يدفع الزبائن أو المشتركين على تشجيع بعضهم البعض على الإستفادة منها، ما يعني أن إرضاء هؤلاء سيحولهم، بطريقة غير مباشرة، إلى أن يكونوا "سفراء" لها من الناحية العملية.

ويلفت غريب إلى أن القيمين على الشركة لديهم تجربة طويلة من العمل في السوق الأوروبي، الأمر الذي يمييزها عن باقي المنافسين المحليين، إلى جانب أخرى متعلقة بالشق التكنولوجي، بحيث أن الشركة تمتلك التقنيات الخاصة بها في لبنان ولا تعتمد على مصادر خارجية، ما يفتح الباب أمام القيام بأي تحسينات أو إضافات خلال وقت قصير، ويشدد على أن "Suyool" تركز على التطوير المستمر في العمل ومواكبة التطورات، ما سينعكس على نوعية وتنوع الخدمات التي تقدمها.

ثقة متزايدة نتيجة التجربة

من جانبها، تتطرق مديرة التسويق في " Suyool" رومي صابر، في حديث لـ"النشرة"، إلى نقطة كانت تمثل تحدياً أساسياً، أي ثقة المواطنين بالذهاب إلى هذا الخيار بعد كل ما حصل في السنوات الماضية، حيث تلفت إلى أنه، في الفترة الأولى، كان المستخدمون، الذين يتلقون رواتبهم عبر التطبيق على سبيل المثال، يعمدون إلى سحب كامل أموالهم نقداً مباشرة، أما اليوم فهناك تبدلاً في سلوكهم، يتمثل بعدم القيام بالسحب الكامل فوراً، بالإضافة إلى إستخدام التطبيق أو البطاقة المصرفية في مشترياتهم، ما يعني أن هذه الثقة تزداد بناء على التجربة.

كما تشير صادر إلى "سييول" تمثل نظاماً إقتصادياً متكاملاً بين الشركات والأفراد، أما الأهم فهو أنها مستقلة عن أي مؤسسة مصرفية، الأمر الذي يختلف عن باقي المؤسسات، إلى جانب أن العمولة التي تدفع من قبل المستخدمين هي الأدنى، وتضيف: "سييول ليست مصرفاً، وبالتالي ليس هناك من مخاطر يجب أن يخشاها العميل".

المعايير أوروبية والبيانات محميّة

في هذا المجال، توضح مصادر نقطة بالغة الأهمية، على مستوى ما يمكن تسميته بـ"الهدف التجاري"، حيث تشير إلى أنه ليس جمع الأموال في المحفظة، بل إستخدامها من قبل الزبائن، على عكس ما هو الحال مع المصارف، التي تقوم في عملها على أساس أن يقدم الزبائن على حفظ أموالهم لديها، على أن تستخدمها هي في عمليات الإقراض لتحقيق الأرباح.

العودة إلى هذا النوع من التعاملات المالية، يفتح الباب أمام أسئلة أخرى، من الطبيعي أن تطرح من قبل المواطنين، وهو ما يجيب عليه غريب بشكل واضح، من خلال التأكيد أن " Suyool"، منذ إنطلاقاتها، لم تواجه أي مشكلة تقنية، بالرغم من أعداد المستخدمين الكبيرة. ويشير إلى أنها تعتمد في عملها المعايير الأوروبية، حيث هناك شركة تدقيق تُعد من أهم الشركات المتخصصة على المستوى العالمي، من دون تجاهل أهمية الحفاظ على خصوصية بيانات الزبائن، التي يؤكد أن " Suyool" لا تستخدمها في أي مجال آخر ولا يتم بيعها.

خدمات "Suyool"

في الوقت الراهن، تتيح "Suyool" الإستفادة من مجموعة من الخدمات التي ستزداد في المرحلة المقبلة، أما أبرزها:

السحب النقدي عبر أي فرع من فروع "BOB"

إرسال الأموال إلى أي شخص داخل لبنان من خلال التطبيق، حتى ولو لم يكن المرسل إليه لديه حساب في " Suyool"

التحويل من اللبناني إلى الدولار والعكس حسب سعر الصرف

طلب الأموال من شخص آخر حتى ولو كان متواجداً خارج لبنان

دفع الفواتير

الدفع بواسطة التطبيق عبر الـ"QR"

دفع أو تقاضي الرواتب

إمكانية إستخدام البطاقة المصرفية في أي مكان من العالم (مباشرة أو الكترونياً)

ويمكن الإطلاع على جميع الخدمات أو المميزات الأخرى من خلال زيارة موقع "Suyool" الإلكتروني: https://suyool.com/

أو من خلال الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي:فيسبوك،انستغرام،تيك توك.