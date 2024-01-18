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الصين تطلق مركبة شحن لإرسال إمدادات للمحطة الفضائية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت الصين الليلة الماضية، مركبة الشحن الفضائية “تيانتشو-7″، لإرسال إمدادات إلى محطة الفضاء الصينية المدارية “تيانغونغ”.

وذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أن الصاروخ الحامل “لونغ مارش-7 واي 8” انطلق وعلى متنه “تيانتشو-7” من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوب الصين.

وأضافت، وفقًا لوكالة “شينخوا” الصينية للأنباء ، أنه بعد نحو 10 دقائق، انفصلت “تيانتشو-7” عن الصاروخ، ودخلت المدار المخطط لها. وفور وصولها تم فتح الألواح الشمسية الخاصة بها.

ومن المقرر أن تلتحم المركبة مع مجموعة المحطة الفضائية في وقت لاحق.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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