الصين تطلق مركبة شحن لإرسال إمدادات للمحطة الفضائية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أطلقت الصين الليلة الماضية، مركبة الشحن الفضائية “تيانتشو-7″، لإرسال إمدادات إلى محطة الفضاء الصينية المدارية “تيانغونغ”.

وذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أن الصاروخ الحامل “لونغ مارش-7 واي 8” انطلق وعلى متنه “تيانتشو-7” من موقع ونتشانغ لإطلاق المركبات الفضائية في مقاطعة هاينان جنوب الصين.

وأضافت، وفقًا لوكالة “شينخوا” الصينية للأنباء ، أنه بعد نحو 10 دقائق، انفصلت “تيانتشو-7” عن الصاروخ، ودخلت المدار المخطط لها. وفور وصولها تم فتح الألواح الشمسية الخاصة بها.

ومن المقرر أن تلتحم المركبة مع مجموعة المحطة الفضائية في وقت لاحق.