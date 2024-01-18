المكتب الأممي لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة وقف القتل غير المشروع للفلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت أمس خمسة رجال فلسطينيين في قصف جوي على سيارة قرب مخيم بلاطة للاجئين في نابلس بالضفة الغربية.

وفي حادثة قصف جوي منفصلة، قال مكتب حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن التقارير أفادت بأن القوات الإسرائيلية قتلت 4 فلسطينيين آخرين عل الأقل، منهم 3 أطفال، أثناء اقتحام مخيم طولكرم للاجئين.

وذكر المكتب أن الحادثتين تثيران القلق بشأن وقوع أعمال قتل غير مشروع، مشددا على ضرورة أن تضمن إسرائيل إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال بهذا الشأن.

وأوضح المكتب أن السلطات الإسرائيلية تواصل تصعيد العمليات في الضفة الغربية، مبينا أن التقارير أفادت بمقتل 9 فلسطينيين على الأقل، مشيرا إلى أن القتل غير المشروع للفلسطينيين يجب أن يتوقف.