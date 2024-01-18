شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزر "ساندويتش الجنوبية" بالمحيط الأطلسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر ساندويتش الجنوبية جنوب المحيط الأطلسي.

وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 54 كيلومتراً, مشيراً إلى أنه لم ترد الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

