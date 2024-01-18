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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جزر "ساندويتش الجنوبية" بالمحيط الأطلسي

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واس - لندن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم، جزر ساندويتش الجنوبية جنوب المحيط الأطلسي.
وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 54 كيلومتراً, مشيراً إلى أنه لم ترد الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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