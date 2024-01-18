الأمين العام لمجلس التعاون يلتقي وزير خارجية جمهورية البيرو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكَّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، على تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والعمل المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية البيرو؛ بما يسهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه، أمس في مدينة دافوس، معالي وزير خارجية جمهورية البيرو خافيير غونزاليس أولاشيا، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024م.

واستعرض اللقاء العلاقات بين مجلس التعاون وجمهورية البيرو، وبحث عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية متابعة وتعزيز الروابط بين مجلس التعاون وجمهورية البيرو، وذلك على ضوء الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، التي تم التوقيع عليها في أكتوبر 2012، والتي تشكل ركيزة أساسية للشراكة الإستراتيجية بين الطرفين.